Москва20 апр Вести.Владимир Соловьёв призвал признать блогера Викторию Боню иностранным агентом.

Журналист добавил, что он направил запрос на оценку деятельности Бони главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Необходимо очень четко и ясно расставлять акценты. Видеть, как работает враг, через кого работает враг, что пытается вбросить. И действовать очень и очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона. И оценить деятельность [Бони]. Вот я обратился к Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку деятельности этого персонажа. Жду ответа. У меня, кстати, также вопрос к министерству юстиции. А почему [она] до сих пор не иностранный агент? заявил Соловьёв

Он вспомнил, что в 2020 году Боня в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом согласилась за деньги высказаться против поправок в Конституцию РФ.

Ранее Виктория Боня записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей. При этом блогер назвала пять тем, о которых, по ее мнению, президенту "ни один губернатор не скажет".