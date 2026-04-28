Москва28 апр Вести.Мнением блогера Виктории Бони могли манипулировать в среде запрещенных соцсетей. Об этом Владимир Соловьёв заявил ИС "Вести".

По его словам, это становится понятно после личного общения с блогером во время телемоста.

Главный вопрос, который я задал, она не смогла ответить: если ты так заботишься о стране, почему ты не со страной? Ну, как вы заметили, на это было сказано: "Я внешней политикой не занимаюсь". А это не внешняя политика, это то, чем мы живем каждый день, вот и все. У нас война идет. Любишь страну? Будь со страной сказал он

Соловьёв отметил, что уверен в искренности эмоций Бони, однако та в большей степени оказалась подвержена влиянию запрещенных соцсетей.

Я уверен, что у нее все эмоции абсолютно искренние. Но так как она находится исключительно в среде Instagram (запрещена в РФ), ею манипулируют и вытаскивать темы, которые ей кажутся важными, она просто не видит другой слой пояснил он

Ранее Боня заявила, что оскорбления, которые были сделаны в ее адрес, незаслуженные.