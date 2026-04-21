Москва21 апр Вести.Владимир Соловьёв заявил, что готов пригласить в эфир блогера Викторию Боню для обсуждения ситуации, сообщает ИС "Вести".

Соловьёв выразил уверенность, что блогера использовали.

Боню использовали. При необходимости я готов пригласить ее в эфир для обсуждения ситуации. Власть слышит народ. Однако, когда вы на полном серьезе раскручиваете попытку бунта, вы пытаетесь повторить 1917 год? Бунт рассерженных домохозяек? Кто стоит за вами? Понимаете ли вы, что идет война? Задайте себе простой вопрос: в чьих интересах осуществляется манипуляция вашим сознанием? Уверены ли вы, что вами движут исключительно добрые намерения? Когда вы пытаетесь разгонять повесточки, взгляните внимательно: кто именно, с какой целью и в какую сторону вас направляет. Научитесь задавать вопросы самим себе написал Владимир Соловьёв в своем Telegram-канале

Накануне он выступил с предложением признать Викторию Боню иностранным агентом. Соловьёв сообщил, что направил запрос на оценку деятельности Бони главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее Виктория Боня записала обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей. При этом блогер назвала пять тем, о которых, по ее мнению, президенту "ни один губернатор не скажет".