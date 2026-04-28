Соловьёв о диалоге с Боней: она не до конца в российской повестке Соловьёв считает, что Боня не до конца находится в российской повестке

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв после разговора с блогером Викторией Боней заявил, что она не до конца осознает российскую повестку, сообщает ИС "Вести".

По его словам, во многом она свое мнение строит по соцсетям.

Виктория — человек, который искренне переживает, я уверен, что у нее все эмоции абсолютно искренние. Но так как она находится исключительно в среде Instagram (запрещена в РФ), ею манипулируют и вытаскивать темы, которые ей кажутся важными. Она просто не видит другой слой. Для этих людей в Instagram важны ноготочки, важны птички. Важны серьезные вещи, как Дагестан, важны серьезные вещи и другие. Но для них что в первом, что во втором, что в третьем — войны нет. А для нас она есть отметил он

Ранее Боня заявила, что оскорбления, которые были сделаны в ее адрес, незаслуженные.