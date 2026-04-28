Соловьёв после диалога с Боней признал, что Россия далеко не едина

Соловьёв: существенная часть аудитории в РФ не понимает, что идет война Соловьёв после диалога с Боней признал, что Россия далеко не едина

Москва28 апр Вести.Эфир с блогером и телеведущей Викторией Боней показал, что Россия далеко не едина. Об этом Владимир Соловьёв заявил ИС "Вести".

Он обратил внимание, что некоторые люди в стране до сих пор не осознают, что идет специальная военная операция.

Если убрать эмоциональную составляющую, что довольно сложно, то самое важное – это, к сожалению, осознание, что наша страна далеко не едина. И что до сих пор существенная часть аудитории не понимает, что идет война. Она не кардинальная, не определяющая, но она есть сказал Соловьёв

28 апреля Владимир Соловьёв провел эксклюзивное интервью с Викторией Боней для ИС "Вести". В ходе эфира журналист предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи гражданам РФ, а также пояснил свою реакцию на обращение Бони к президенту России Владимиру Путину.