"Сигнал для иностранной публики": депутат Толмачев о дебатах Бони и Соловьева Депутат Толмачев: Боня и Соловьев показали зарубежной аудитории единство РФ

Москва29 апр Вести.Конфликт телеведущего Владимира Соловьёва и блогера Виктории Бони привлек внимание зарубежной аудитории, а совместный выход в эфир продемонстрировал ей, единство России. На это указал депутат Госдумы Александр Толмачев в интервью NEWS.ru.

По его словам, диалог между представителями разных частей российского общества является очень позитивным сигналом.

Сам факт диалога Соловьева и Бони демонстрирует, что в РФ возможно открытое обсуждение наболевших вопросов. Важно и то, что журналист принес извинения. Это мужская позиция. Стороны нашли общий язык подчеркнул парламентарий

Депутат также отметил, что оба участника эфира являются яркими личностями, у которых миллионы единомышленников и десятки острых высказываний. Несмотря на это Соловьёв и Боня "сошлись в главном – в любви к родине".

Примирение в прямом эфире также можно считать сигналом для иностранной публики: русские умеют преодолевать разногласия ради своей страны подытожил Толмачев

Речь идет о прямом эфире, который состоялся 28 апреля. Виктория Боня дала эксклюзивное интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести". Темой обсуждения стало обращение блогера к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что выступает от лица россиян, недовольных действиями властей. В ответ на это Соловьев призвал признать ее иноагентом и сделал ряд оскорбительных высказываний в адрес Бони. Позднее телеведущий извинился за свои слова.