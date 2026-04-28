Москва28 апрВести.Журналист Владимир Соловьёв заявил, что народ любит президента России Владимира Путина, а не боится, сообщает ИС "Вести".
Путина в России народ любит, а не боитсясказал Соловьёв
По его словам, во время поездок Путин нередко останавливается, чтобы пообщаться с гражданами лично. Соловьёв также подчеркнул, что визиты президента в зону боевых действий воспринимаются военнослужащими как значимое событие.
Когда приезжает Верховный [главнокомандующий ВС РФ], для них (российских военнослужащих — Прим. ред.) – это праздникподчеркнул Соловьёв
Ранее Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей. При этом блогер назвала пять тем, о которых, по ее мнению, президенту "ни один губернатор не скажет".