Соловьёв опроверг слова Бони о том, что народ России боится Путина

Соловьёв – Боне: Путина народ России любит, а не боится Соловьёв опроверг слова Бони о том, что народ России боится Путина

Москва28 апр Вести.Журналист Владимир Соловьёв заявил, что народ любит президента России Владимира Путина, а не боится, сообщает ИС "Вести".

Путина в России народ любит, а не боится сказал Соловьёв

По его словам, во время поездок Путин нередко останавливается, чтобы пообщаться с гражданами лично. Соловьёв также подчеркнул, что визиты президента в зону боевых действий воспринимаются военнослужащими как значимое событие.

Когда приезжает Верховный [главнокомандующий ВС РФ], для них (российских военнослужащих — Прим. ред.) – это праздник подчеркнул Соловьёв

Ранее Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей. При этом блогер назвала пять тем, о которых, по ее мнению, президенту "ни один губернатор не скажет".