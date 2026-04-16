Виктория Боня поблагодарила Кремль за внимание к ее обращению к Путину Виктория Боня выразила благодарность Кремлю за внимание к ее видеообращению

Москва16 апр Вести.Виктория Боня поблагодарила за реакцию Кремля на ее недавнее видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Блогер поделилась эмоциями в своем заявлении.

Увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо отметила Боня

Также она выразила благодарность пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за внимание к вопросам, затронутым Боней, по которым "уже ведутся работы".

Кроме того, блогер отметила, что любит Россию, заявив, что ничто не способно поколебать ее чувства к родной стране.