Москва16 апрВести.Виктория Боня поблагодарила за реакцию Кремля на ее недавнее видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.
Блогер поделилась эмоциями в своем заявлении.
Увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимоотметила Боня
Также она выразила благодарность пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за внимание к вопросам, затронутым Боней, по которым "уже ведутся работы".
Кроме того, блогер отметила, что любит Россию, заявив, что ничто не способно поколебать ее чувства к родной стране.