Боня об обращении к Путину: мне казалось, что президент не знает, что происходит

Боня назвала причину обращения к Путину Боня об обращении к Путину: мне казалось, что президент не знает, что происходит

Москва23 мая Вести.Блогер и телеведущая Виктория Боня записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину потому, что думала, что глава государства не в курсе происходящего в стране.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит объяснила блогер

По словам Бони, она до сих пор считает, что чиновники "боятся многое говорить" российскому лидеру.

15 апреля Боня записала 18-минутное обращение к Путину, в котором выразила беспокойство в связи с действиями властей. В частности, она раскритиковала ограничения в отношении мессенджеров, реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, выбросы нефтепродуктов в Анапе.