Москва15 мая Вести.Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" объяснил, почему обращение Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину можно расценить как провокацию, сообщает ИС "Вести".

Блогер Виктория Боня, проживающая в Монако, записала видеообращение к президенту России. В нем она заявила, что выступает от лица россиян, которые недовольны действиями властей, и обратила внимание на несколько острых, по ее мнению, вопросов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обращение в Кремле видели и по темам, затронутым блогером, уже ведется работа.

Михалков обратил внимание на то, что "шумиху" вокруг Бони создало не само обращение, а реакция на него властей. Ведь темы, о которых говорила блогер, многократно затрагивались и в программах Михалкова.

Из официального ответа от имени власти, Дмитрия Сергеевича [Пескова], мы можем сделать вывод, что это одно из двух: либо власть иронизирует и троллит правозащитницу Боню или власть не согласна… Я абсолютно не претендую на лавры Бони, мне до них далеко, но справедливости ради, 15 лет мы стараемся говорить на темы, которые волнуют людей… И как-то ни разу после одной из наших передач на острейшие темы, волнующие людей, не видели мы никогда, чтобы представитель власти, да еще на фоне флага сказал бы какие-нибудь слова о том, что нас услышали и задумались над тем, о чем мы говорим сказал Михалков

Он подчеркнул, что благодарен властям за оказанное доверие и лично президенту за присуждение коллективу программы "Бесогон ТВ" ордена, однако в этом случае речь идет о том, как люди воспринимают происходящее.

Именно сегодня, когда так старательно раскачивают лодку, когда разжигают недовольство народа то тем, то этим. Когда людям внушается, что терпение их заканчивается, когда их призывают к борьбе на любом уровне, и на этом фоне такое самопожертвованное выступление Бони выглядит чистой воды провокацией, да еще якобы поддержанная властью. Я не хочу никого осуждать. Я высказываю свою точку зрения, и мне этого достаточно. Но я хочу, чтобы меня услышали, потому что это призыв к тому, что терпение кончается. А вот это самое страшное. Сегодня опасная ситуация. И наша храбрость именно в нашем терпении подчеркнул режиссер

Ранее Владимир Соловьёв после прямого эфира с Викторией Боней заявил, что мнением блогера могли манипулировать.