Москва17 апрВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони.
Вчера мне был задан вопрос на этот счет (по теме видеообращения — Прим. Ред.), я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутироватьсказал Песков
15 апреля блогер и телеведущая Виктория Боня записала 18-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство в связи с действиями властей.
Песков, комментируя видеообращение, отметил, что затронутые Боней темы "резонансные", и по многим из них уже ведется работа.