Песков: нет необходимости дальше говорить про видеообращение Бони

Москва17 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони.

Вчера мне был задан вопрос на этот счет (по теме видеообращения — Прим. Ред.), я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать сказал Песков

15 апреля блогер и телеведущая Виктория Боня записала 18-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство в связи с действиями властей.

Песков, комментируя видеообращение, отметил, что затронутые Боней темы "резонансные", и по многим из них уже ведется работа.