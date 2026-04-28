Владимир Соловьёв и Боня требуют принять меры против Виталия Милонова

Соловьёв и Боня объединились в критике Милонова и призвали к мерам против него Владимир Соловьёв и Боня требуют принять меры против Виталия Милонова

Москва28 апр Вести.Телеведущий Владимир Соловьёв и блогер Виктория Боня выступили единым фронтом против депутата Госдумы Виталия Милонова. Ранее находившиеся в затяжном конфликте знаменитости сошлись во мнении, что риторика парламентария стала недопустимой для публичного политика.

Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с блогером Викторией Боней для ИС "Вести" подверг сомнению правомочность пребывания Милонова в политике, подчеркнув, что за подобные высказывания давно пора принять "жёсткие меры". Виктория Боня публично поддержала позицию журналиста, фактически аннулировав прежние разногласия ради критики в адрес депутата.

На данный момент Виталий Милонов не прокомментировал выпады в свой адрес.