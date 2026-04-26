Депутата Милонова обматерили на вручении премии "Шансон года" Депутата Милонова нецензурно оскорбили на вручении премии "Шансон года"

Москва26 апр Вести.Депутата Государственной думы Виталия Милонова нецензурно оскорбил один из зрителей в ходе церемонии вручения премии "Шансон года". Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Инцидент случился во время выступления депутата на сцене. Милонов начал читать строки из песни артиста Михаила Шуфутинского "Еврейский портной", призвав зрителей спеть вместе с ним. Однако парламентарий не успел договорить, так как один из посетителей церемонии громко послал Милонова, используя нецензурную лексику.

При этом сам Милонов в разговоре с "МК" отметил, что относится к случившемуся спокойно. По словам депутата, нередко на концертах присутствуют люди, которые "перебрали в буфете". Он подчеркнул, что не обращает внимания на такого рода инциденты.