SHAMAN ответил депутату Даванкову после критики доходов певца SHAMAN призвал Даванкова встретиться лично после критики доходов певца

Москва1 июл Вести.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, призвал депутата Государственной думы Владислава Даванкова, который ранее критиковал высокие доходы артиста, встретиться лично.

В ходе пресс-конференции SHAMAN отметил, что парламентарию следует выслушать позицию певца вместо того, чтобы критиковать его в социальных сетях.

Попрекает меня тем, что много зарабатываю. Да он [Даванков] вообще должен радоваться, но забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я плачу в казну сказал певец

SHAMAN добавил, что ждет от Даванкова "реальных дел".

Ранее певец объяснил, почему развелся в Год семьи.