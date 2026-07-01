Москва1 июлВести.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, призвал депутата Государственной думы Владислава Даванкова, который ранее критиковал высокие доходы артиста, встретиться лично.
В ходе пресс-конференции SHAMAN отметил, что парламентарию следует выслушать позицию певца вместо того, чтобы критиковать его в социальных сетях.
Попрекает меня тем, что много зарабатываю. Да он [Даванков] вообще должен радоваться, но забывает, что просиживает штаны за счет тех налогов, которые я плачу в казнусказал певец
SHAMAN добавил, что ждет от Даванкова "реальных дел".
Ранее певец объяснил, почему развелся в Год семьи.