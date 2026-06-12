Москва12 июнВести.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в беседе с ИС "Вести" отметил популярность своей новой песни "Россия — мама", которую зал на недавнем концерте подпевал в едином порыве.
Артист выступил на концерте ко Дню России на "ЦСКА Арене".
Мне представилась возможность представить новую песню, которую выпустил две недели назад, но зал подпевал в порыве, как будто знает ее всю жизньсказал певец
На концерте также выступили артисты Александр Буйнов, Лев Лещенко, Хибла Герзмава и другие исполнители. Трансляцию большого праздничного концерта покажут на телеканале "Россия 1"