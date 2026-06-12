SHAMAN: зал подпевал песне "Россия — мама", словно слушал ее всю жизнь

SHAMAN: зал подпевал моей новой песне, как будто знает ее всю жизнь SHAMAN: зал подпевал песне "Россия — мама", словно слушал ее всю жизнь

Москва12 июн Вести.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в беседе с ИС "Вести" отметил популярность своей новой песни "Россия — мама", которую зал на недавнем концерте подпевал в едином порыве.

Артист выступил на концерте ко Дню России на "ЦСКА Арене".

Мне представилась возможность представить новую песню, которую выпустил две недели назад, но зал подпевал в порыве, как будто знает ее всю жизнь сказал певец

На концерте также выступили артисты Александр Буйнов, Лев Лещенко, Хибла Герзмава и другие исполнители. Трансляцию большого праздничного концерта покажут на телеканале "Россия 1"