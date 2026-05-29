SHAMAN спел песню в Зеленограде и "дирижировал" виртуальным хором иноагентов

Москва29 мая Вести.Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в ходе своего выступления в Зеленограде презентовал новую патриотическую композицию "Россия-мама".

Как сообщает РИА Новости, особенностью перформанса стало появление на сцене цифрового "хора", состоящего из известных персон, признанных в РФ иностранными агентами.

Презентация музыкальной новинки состоялась в рамках юбилейной концертной программы исполнителя, посвященной тридцатилетию его творческой деятельности.

Во время исполнения новой песни на экранах за спиной артиста транслировались анимированные с помощью нейросетей портреты Юрия Дудя*, Максима Галкина*, Андрея Макаревича*, Земфиры* и других уехавших из страны публичных лиц.

Виртуальные персонажи синхронно открывали рты под припев произведения, в то время как сам SHAMAN руководил их выступлением в роли дирижера.

В тексте припева новой композиции автор выражает глубокую привязанность к родине, сравнивая ее с матерью, которая занимает все его сердце. В песне утверждается уникальность родной страны и готовность оставаться с ней до самого конца.

Присутствующие в зале зрители с большим воодушевлением встретили необычную сценическую задумку музыканта. Публика поддержала перформанс артиста продолжительными овациями и одобрительными возгласами.

* Физические лица, признанные иностранными агентами в России.

