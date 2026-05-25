Москва25 маяВести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опубликовал интригующее видео на фоне посольства США с тайной папкой в руках. В ходе ролика он пообещал "пролить свет правды".
Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правдысказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале
Ранее в Сеть попало видео, на котором SHAMAN перекрестился у собственного портрета перед концертом в Твери.