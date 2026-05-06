Вован и Лексус: украинские мошенники хотели дезинформировать Соловьёва и SHAMAN Пранкеры Вован и Лексус сообщили об активности украинских телефонных мошенников

Москва6 мая Вести.Украинские мошенники в преддверии 9 мая попытались запугать и дезинформировать нескольких российских знаменитостей, в том числе телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в своем Telegram-канале.

Пранкеры опубликовали записи разговоров с мошенниками. Вован и Лексус предупредили, что злоумышленники, представляясь сотрудниками различных служб, включая государственные, используют публичных персон, чтобы посеять панику среди их аудитории.

Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьёв, [артисты] Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов [SHAMAN] и другие сказано в сообщении

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил, что в майские праздники обычно активизируются мошенники. Он отметил, что аферисты могут представляться пенсионерам сотрудниками коммунальных служб. Они пытаются пробраться в квартиру под видом сотрудников управляющей компании, газовой службы, водоканала или электросетей.

Также злоумышленники в преддверии 9 Мая начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от губернаторов.