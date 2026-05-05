Мошенники маскируют вредоносные файлы под открытки к 9 Мая "Мошеловка": мошенники атаковали россиян вредоносными открытками к 9 Мая

Москва5 мая Вести.Злоумышленники в преддверии 9 Мая начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от губернаторов. Об этом сообщили представители платформы "Мошеловка" Народного фронта.

К открытке прикреплен файл-установщик, внутри которого спрятан вирус, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера рассказали в "Мошеловке"

Эксперты призывают не открывать подозрительные файлы и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.

Ранее россиян предупредили, что в преддверии 9 Мая злоумышленники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы имеющих информацию о пропавшем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.