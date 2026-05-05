Москва5 маяВести.Злоумышленники в преддверии 9 Мая начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от губернаторов. Об этом сообщили представители платформы "Мошеловка" Народного фронта.
К открытке прикреплен файл-установщик, внутри которого спрятан вирус, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилерарассказали в "Мошеловке"
Эксперты призывают не открывать подозрительные файлы и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.
Ранее россиян предупредили, что в преддверии 9 Мая злоумышленники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы имеющих информацию о пропавшем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.