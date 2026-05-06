Россиян предупредили о флешках с вредоносным ПО вблизи офисов Эксперт Кокова рассказала о разбросанных у офисов зараженных флешках

Москва6 мая Вести.Мошенники в России могут намеренно оставлять флешки с вредоносным программным обеспечением возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров, чтобы получить доступ к корпоративным системам. Об этом рассказала эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, найденные накопители нередко подключают к устройствам, что создает риск заражения компьютеров и проникновения во внутреннюю инфраструктуру компаний.

Флешки разбрасывают намеренно – у офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров сказала Кокова

Эксперт пояснила, что вредоносный код может быть замаскирован под обычные файлы или запускаться автоматически через уязвимости системы.

Кроме того, устройство может определяться как иной тип оборудования, выполнять команды от имени пользователя, скачивать опасные программы или изменять настройки.

Кокова также предупредила, что такие устройства способны повредить технику. При обнаружении неизвестной флешки специалист рекомендовала не подключать ее, а передать в службу информационной безопасности.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники в преддверии 9 Мая начали рассылать вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от глав регионов.