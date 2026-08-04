Раскрыто, какие фото из соцсетей могут использовать мошенники В МГЮА рассказали, какие фото из соцсетей могут использовать мошенники

Москва4 авг Вести.Опубликованные в открытом доступе фотографии и видео на фоне загородных домов, автозаправок и госпиталей могут быть использованы злоумышленниками, предупредила в беседе с ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Галяшина.

Публикации пользователей в соцсетях позволяют мошенникам найти уязвимые точки, с помощью которых можно втянуть граждан в противоправные действия или выманить персональные данные, предостерегла профессор. По ее словам, чем больше информации в сети, тем больше у мошенников возможностей воспользоваться данными против человека.

Нельзя фотографировать детей, свои загородные дома, детей в пионерских лагерях. Особенно опасно фотографировать себя и детей на фоне каких-то производственных зданий, госпиталей или объектов, которые могут быть связаны со спецоперацией… На фоне дороги, где проезжают грузовики, АЗС, где вы заправляетесь, демонстрируя, какая у вас замечательная машина и что на этой АЗС бензин стоит столько-то. Потому что вся эта информация, естественно, может быть использована недоброжелателями для того, чтобы обвинить вас в передаче информации, которая может быть использована против ВС РФ сообщила Галяшина

Она добавила, что также не стоит публиковать фото с мест отдыха.

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