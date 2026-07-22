Юрист Хаминский: фото паспорта может быть использовано для мошенничества

Россиян предупредили об опасности хранения фото паспорта в телефоне Юрист Хаминский: фото паспорта может быть использовано для мошенничества

Москва22 июл Вести.Хранение фотографии паспорта в телефоне и пересылка ее через мессенджеры несет серьезные риски, как их снизить, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества предупредил Хаминский

К примеру, злоумышленники могут использовать ее для оформления микрозаймом, создания аккаунтов. Опасно пересылать фото паспорта через мессенджеры. Передавать снимок документа лучше только при реальной необходимости и через защищенные официальные каналы.