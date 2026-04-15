В МВД объяснили, почему небезопасно оставлять серию и номер паспорта навсегда

Москва15 апр Вести.В МВД России рассказали, почему нельзя оставлять серию и номер паспорта при его замене. Комментарий был опубликован официальным представителем ведомства Ириной Волк в MAX.

По ее словам, в МВД поступил ряд предложений по улучшению механизмов выдачи и замены паспортов, среди которых были подобные инициативы. Ведомству предложили оставлять серию и номер паспорта человека неизменными на протяжении всей его жизни.

Серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как вышеупомянутый ИНН, а всего лишь к бланку документа. При этом бланк паспорта является защищенной полиграфической продукцией уровня А, изготовление которой должно отвечать ряду обязательных требований заявила Волк

Она добавила, что на каждом экземпляре бланка есть идентификационная нумерация, которая позволяет вести учет.

Представитель МВД РФ пояснила, что замена паспорта происходит по разным причинам. Это не только достижение определенного возраста, но и замужество, потеря или кража документа, компрометация паспортных данных. Старый документ можно признать недействительным, и тогда уникальный бланк подлежит замене, и новые серия и номер защитят человека от использования утраченного паспорта в криминальных целях.

Также Волк сообщила, что нельзя упразднять реквизиты паспорта, такие как код подразделения и место выдачи. Наличие этих данных упрощает проверку на подлинность и обеспечивает контроль за выдачей документов.