Юрист рассказал, какие изменения во внешности потребуют замены паспорта Юрист Хаминский: изменение внешности может стать основанием для замены паспорта

Москва1 июн Вести.Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT разъяснил, какие именно перемены во внешности гражданина могут стать основанием для замены удостоверения личности.

Юрист уточнил, что речь идет о существенном изменении облика в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством.

К таким изменениям можно отнести появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз, если оно кардинально меняет облик, значительные изменения лица вследствие болезней пояснил Хаминский

При серьезных переменах, предупредил он, возможны отказы в банковском обслуживании, сложности при посадке на самолет или при проверке документов. В случае изменения внешности паспорт нужно заменить в течение 90 дней. За использование старого документа можно получить штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Закон, по словам юриста, не содержит четких критериев того, что считать существенным изменением, поэтому сотрудники органов внутренних дел сами решают, можно ли без сомнений идентифицировать человека по старой фотографии.

Ранее российские юристы разъяснили новые и стандартные основания для замены паспорта. Помимо физических изменений, документ нужно менять при износе или появлении "непредусмотренных отметок".