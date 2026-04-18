Москва18 апр Вести.Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости выступил с инициативой обязательной замены внутреннего паспорта по достижении 60 лет.

По мнению парламентария, это связано с ростом средней продолжительности жизни в стране и естественными возрастными изменениями внешности, которые могут затруднять идентификацию личности.

"Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года, — отметил Антропенко. — В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности".

В этой связи он привел пример с загранпаспортом, который россияне меняют каждые 10 лет, в то время как для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено.

Также депутат подчеркнул, что нововведение особенно актуально при прохождении контроля в аэропортах и на вокзалах, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фотографию в документе с реальной внешностью пассажира.