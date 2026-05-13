Госдума одобрила закон об отказе в гражданстве и ВНЖ иностранцам с судимостью Госдума приняла законопроект об отказе в гражданстве РФ лицам с судимостью

Москва13 мая Вести.Государственная Дума на пленарном заседании одобрила законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью получать российское гражданство или право на пребывание в стране, независимо от характера совершенного преступления. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

Инициатива поступила от правительства Российской Федерации. Она направлена на запрет предоставления гражданства РФ или разрешения на проживание мигрантам, осужденным за преступления как в России, так и за рубежом, если эти деяния квалифицируются как преступные по российскому законодательству.

Законопроект вводит требование для иностранцев старше 14 лет: при обращении за разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ) они обязаны предъявлять в подразделения МВД справку об отсутствии судимости или документ с деталями о преступлении. Справка выдается властями страны происхождения не позднее чем за три месяца до подачи заявления.

Наличие непогашенной судимости станет основанием для отказа в выдаче, а также аннулирования ранее полученных РВП (в том числе для учебы) или ВНЖ, а также для отклонения ходатайств о гражданстве — вне зависимости от тяжести вины.

Для граждан Украины предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого они освобождаются от необходимости предоставлять такие справки российским органам.