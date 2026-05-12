Москва12 мая Вести.В ходе пленарного заседания 13 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые имеют судимость. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

На пленарном заседании 13 мая рассмотрим два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято советом Государственной думы цитирует его слова пресс-служба Госдумы

В частности, в первом чтении будет рассмотрена инициатива, предполагающая отказ иностранцу с судимостью в выдаче или аннулирование уже имеющихся разрешений на временное проживание или вида на жительство в РФ. В законопроекте уточняется, что тяжесть совершенного преступления при этом иметь значения не будет. Также в документе говорится, что наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ.

Также будет рассмотрен законопроект о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения.