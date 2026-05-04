Госдума может освободить иностранцев-участников СВО от пошлины за ВНЖ Иностранцев-участников СВО могут освободить от пошлины за ВНЖ

Москва4 мая Вести.Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий освободить от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев-участников специальной военной операции, а также членов их семей. С документом можно ознакомиться в думской электронной базе.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", увеличив количество вариантов, когда иностранцев и лиц без гражданства освобождают от уплаты госпошлины.

Кроме того, предлагается освободить от уплаты пошлины иностранных граждан и лиц без гражданства, которые заключили в период проведения СВО контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России или в воинских формированиях. Законопроектом также предусмотрено освобождение от уплаты пошлин членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего.