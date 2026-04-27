В правительстве одобрили увеличение пошлины за оформление ВНЖ для иностранцев Правкомиссия одобрила введение новых госпошлин для иностранцев в сфере миграции

Москва27 апр Вести.Пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Соответствующий законопроект одобрен правительственной комиссией.

Документ вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались, - при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

Кроме того, повышаются пошлины при оформлении визы для многократного пересечения границы - с 1920 до 6000 рублей, приглашения на въезд - с 960 до 8000 рублей, вида на жительство - с 6000 до 30 000 рублей.

Вырастет стоимость и других разрешений - на временное проживание, на привлечение иностранных работников, на работу.

Для подписавших контракт с ВС РФ и членов их семей предусмотрено освобождение от уплаты госпошлины. Кроме этого, уплата новых пошлин не затронет граждан бывшего СССР и людей, оформляющих гражданство РФ по программе переселения соотечественников.