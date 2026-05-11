В МВД предупредили водителей о запрете проставления лишних отметок в правах

МВД: лишние отметки могут сделать водительские права недействительными В МВД предупредили водителей о запрете проставления лишних отметок в правах

Москва11 мая Вести.Проставление отметок в российских водительских правах четко регламентировано, поэтому в них нельзя вносить ничего, что не предусмотрено. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В комментарии для ТАСС МВД РФ уточнило, что национальное водительское удостоверение оформляется по строгим правилам, регламентированным положениями ведомственного приказа.

Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается сказали в пресс-центре

С 1 марта 2027 года вступают в силу поправки, расширяющие перечень случаев, когда водительское удостоверение подлежит аннулированию. Нововведения ужесточат контроль за выполнением водителями предписаний о прохождении медицинских осмотров.