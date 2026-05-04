Москва4 мая Вести.Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Новая редакция правил устанавливает, что практический экзамен на право управления транспортным средством теперь не может быть назначен позднее, чем через 60 дней с момента сдачи теоретической части.

В случае, если кандидат на получение водительских прав не сдал практический экзамен в течение шести месяцев со дня сдачи теории, он должен будет вновь сдать теоретический экзамен не позднее, чем через 30 дней со дня окончания шестимесячного срока.

Также документ расширяет список оснований для прекращения экзамена и аннулирования его результатов. Среди них - использование на экзамене средств связи, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации.

В случае, если экзамен прекращен или его результаты аннулированы по этим основаниям, повторно сдать его кандидат может не ранее, чем через год после предыдущей попытки.

Часть изменений вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее Конституционный суд России разрешил управлять автомобилями в России на основании иностранных водительских прав.