Москва24 июлВести.Министерство внутренних дел России предложило изменить административный регламент по проведению экзамена на права. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее были внесены изменения в Правила проведения экзаменов, также с 1 марта 2027 года вступят в силу изменения в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения". В связи с этим возникла необходимость в доработке положений регламента.
Так, в Правила проведения экзаменов с 12 мая 2026 года внесен пункт о том, что экзамен можно прекратить, если кандидат в водители решил использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительую технику, справочные материалы и иные средства передачи информации. Эту же норму предлагается внести и в регламент.
Также ведомство предлагает исключить необходимость предоставлять бумажную медицинскую справку.
С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа и размещаться в федеральном реестре документовговорится в сообщении
Предполагается, что обмен информацией о медицинских заключениях будет проходить между МВД и Минздравом РФ в электронном виде через единую систему.