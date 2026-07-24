В МВД предложили изменить регламент экзамена на права МВД предложило внести изменения в регламент экзамена на получение прав

Москва24 июл Вести.Министерство внутренних дел России предложило изменить административный регламент по проведению экзамена на права. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Ранее были внесены изменения в Правила проведения экзаменов, также с 1 марта 2027 года вступят в силу изменения в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения". В связи с этим возникла необходимость в доработке положений регламента.

Так, в Правила проведения экзаменов с 12 мая 2026 года внесен пункт о том, что экзамен можно прекратить, если кандидат в водители решил использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительую технику, справочные материалы и иные средства передачи информации. Эту же норму предлагается внести и в регламент.

Также ведомство предлагает исключить необходимость предоставлять бумажную медицинскую справку.

С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа и размещаться в федеральном реестре документов говорится в сообщении

Предполагается, что обмен информацией о медицинских заключениях будет проходить между МВД и Минздравом РФ в электронном виде через единую систему.