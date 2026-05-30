МВД пересмотрит требования к автомобилям для автошкол к 2027 году

Москва30 мая Вести.Пересмотреть и дополнить минимальные требования к транспортным средствам, которые используются для приема экзаменов для получения водительского удостоверения, планируют в МВД России. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, сообщил ТАСС.

Сейчас автомобиль в автошколе должен быть оснащен дополнительными педалями, салонным зеркалом заднего вида, а на крыше должен быть установлен треугольный знак "Учебное транспортное средство". Кроме того, машина должна соответствовать

МВД должно проработать вопрос о пересмотре и доработке всех этих требований к 2027 году написали в агентстве

По итогам работы в правительство РФ будет представлен доклад.