Москва28 маяВести.Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИС "Вести" предложил расширить список критерий, по которым будет формироваться рейтинг автошкол.
В России 28 мая вступил в силу приказ МВД о рейтинге автошкол. Их работу будут оценивать по доле кандидатов, которые сдали теорию и практический экзамен с первой попытки. Помимо этого, в оценку качества учебного заведения войдет показатель количества ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля, а первые выводы об эффективности обучения подведут по итогам 2027 года.
Нужно еще брать дополнительные показатели, например, наличие собственного автодрома, наличие собственных автомобилей и насколько они новые, наличие пособий, современных тренажеров. Много чего надо было учитыватьпояснил Моржаретто
Он назвал реальные критерии, по которым люди выбирают автошколы.
Первое – это сарафанное радио. Это самый важный параметр… Второе – это близость автошколы к дому. Понимаешь, если пятизвездочная автошкола находится в 300 километрах, то туда не поедешь. И третий показатель — это стоимость обучения. Она все-таки разнится. И если там хотя бы на несколько тысяч рублей дешевле, многие примут решение: "Пойду сюда"перечислил эксперт