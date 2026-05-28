Москва28 мая Вести.Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИС "Вести" предложил расширить список критерий, по которым будет формироваться рейтинг автошкол.

В России 28 мая вступил в силу приказ МВД о рейтинге автошкол. Их работу будут оценивать по доле кандидатов, которые сдали теорию и практический экзамен с первой попытки. Помимо этого, в оценку качества учебного заведения войдет показатель количества ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля, а первые выводы об эффективности обучения подведут по итогам 2027 года.

Нужно еще брать дополнительные показатели, например, наличие собственного автодрома, наличие собственных автомобилей и насколько они новые, наличие пособий, современных тренажеров. Много чего надо было учитывать пояснил Моржаретто

Он назвал реальные критерии, по которым люди выбирают автошколы.