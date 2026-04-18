Москва18 апр Вести.В 2026 году результаты медицинского освидетельствования автомобилистов будут переведены в электронный формат.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Согласно планам ведомства, одной из приоритетных задач на ближайший период является создание системы, при которой медицинские заключения будут автоматически направляться в информационные базы ГИБДД.

Представители Минздрава отметили, что цифровизация коснется не только водителей, но и тех категорий граждан, чья деятельность требует регулярных медицинских проверок, например, сотрудников частных охранных предприятий и детективов.

В материале отмечается, что переход на электронный документооборот позволит оптимизировать взаимодействие между медицинскими учреждениями и контролирующими органами.

Кроме того, программа технологического развития предусматривает перевод в онлайн-режим широкого спектра услуг в сфере фармацевтики. Речь идет об автоматизации процессов, связанных с обращением лекарственных препаратов, в том числе через "Госуслуги".

Ранее правительство России уточнило перечень противопоказаний для вождения. С 1 сентября запрещено садиться за руль при аутизме, синдромах Аспергера и Ретта, а также дальтонизме.

Тогда же вступит в силу новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. В частности, увеличился интервал между двумя продувами алкотестера – теперь он составит 15-25 минут вместо ранее практиковавшихся 15-20 минут. После направления на химико-токсикологическое исследование нужно будет сдать мочу в течение 30 минут, иначе придется сдавать кровь.