Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регулирующий системы мониторинга состояния водителей с использованием технологий искусственного интеллекта. Документ предусматривает оценку усталости и сонливости за рулем.
ГОСТ начнет действовать с 15 июня 2026 года. Новый стандарт определяет требования к таким системам на этапах их внедрения, эксплуатации и обслуживания, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно стандарту, для анализа состояния водителя применяются технологии компьютерного зрения, биометрические датчики и алгоритмы ИИ, которые учитывают физиологические показатели, поведение и внешние условия.
Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)говорится в документе
В частности, системы будут отслеживать частоту зевков, положение головы, выражение лица, а также анализировать речь, интонацию и характерные звуки, включая вздохи.
Полученные данные предполагается использовать для корректировки работы систем активной безопасности автомобиля и управления.