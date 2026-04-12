В России утвердили ГОСТ на мониторинг усталости водителей с помощью ИИ

Москва12 апр Вести.Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регулирующий системы мониторинга состояния водителей с использованием технологий искусственного интеллекта. Документ предусматривает оценку усталости и сонливости за рулем.

ГОСТ начнет действовать с 15 июня 2026 года. Новый стандарт определяет требования к таким системам на этапах их внедрения, эксплуатации и обслуживания, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно стандарту, для анализа состояния водителя применяются технологии компьютерного зрения, биометрические датчики и алгоритмы ИИ, которые учитывают физиологические показатели, поведение и внешние условия.

Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание) говорится в документе

В частности, системы будут отслеживать частоту зевков, положение головы, выражение лица, а также анализировать речь, интонацию и характерные звуки, включая вздохи.

Полученные данные предполагается использовать для корректировки работы систем активной безопасности автомобиля и управления.