Штрафы за телефон и грязные номера: что изменится этим летом для водителей в РФ

Что изменится для водителей в России этим летом Штрафы за телефон и грязные номера: что изменится этим летом для водителей в РФ

Москва26 мая Вести.Летом 2026 года вступит в силу ряд изменений в Кодексе об административных правонарушениях, что повлияет на водителей. Часть нововведений начнет действовать уже с 1 июня, другая часть – через месяц, с 1 июля. Также этим летом официально стартуют продажи машин Volga и вводится ГОСТ на оценку сонливости водителей, а в Петербурге изменятся тарифы на парковку.

Выезд на встречную полосу

Наказание за выезд на встречную полосу с 1 июня ужесточится: если инцидент зафиксировала камера, водителю придется заплатить штраф в 7 500 рублей вместо прежних 5 000 рублей, а если нарушителя "застукал" инспектор ГИБДД – ему грозит лишение прав от 4 до 6 месяцев. Повторное же нарушение в течение года приведет к лишению прав на срок до 1 года в любом случае.

Телефон за рулем

Сумма штрафа за использование телефона за рулем остается прежней – 1 500 рублей, но с лета 2026 года становится больше оснований для его выписки. Теперь запрещены любые действия с телефоном в руках во время движения, включая написание сообщений, просмотр соцсетей, разговор с прижатым к уху устройством. При этом можно использовать громкую связь или пользоваться смартфоном, закрепленным в держателе, как навигатором.

Пропуск пешехода

С 1 июня водитель обязан остановиться, даже если пешеход, ступивший на зебру, сам замер и решил пропустить машину. Если же пешеход только подошел к переходу и встал, пропуская автомобиль, водитель по-прежнему может проехать. Сумма штрафа не меняется (1 500-2 000 рублей), но вырастет число случаев, когда его могут выписать.

Грязные номера

Оправдаться "плохой погодой" больше не получится: с июня водитель обязан обеспечить читаемость номеров перед началом движения, независимо от погодных условий. Штраф за несоблюдение правила составит 500 рублей, но в исключительных случаях можно будет отделаться предупреждением.

Единый штраф за неоплаченную парковку

Если раньше не было четкого правила, регулирующего время оплаты парковки, то теперь водители будут обязаны оплатить ее в течение 15 минут с момента остановки автомобиля. За нарушение вводится единый штраф – 3 500 рублей вне зависимости от региона.

Нештатные фары

Если световое оборудование изменено и не соответствует сертифицированному для данной модели фар, с 1 июня можно будет получить штраф в размере 500 рублей. При этом важно сразу устранить нарушение, иначе следующий штраф может быть больше.

Тарифы на парковку в Петербурге

На 7 участках в центре Санкт-Петербурга с 1 июня изменится стоимость парковки. Так, на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной парковка подешевеет с 280 рублей до 100, а вот час парковки в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной составит 360 рублей.

ГОСТ на оценку сонливости водителей

С 15 июня 2026 года начнет действовать ГОСТ, регулирующий системы мониторинга состояния водителей с использованием технологий искусственного интеллекта. Системы будут отслеживать частоту зевков, положение головы, выражение лица человека за рулем, а также анализировать его речь, интонацию и характерные звуки – например, вздохи.

Старт продаж машин Volga

Автомобили бренда Volga станут доступны для продажи на российском рынке в июне 2026 года.

Контроль за тонировкой

с 1 июля усиливается контроль за тонировкой стекол в авто: штраф остается прежним – 500 рублей, но отслеживать нарушения теперь будут приборы с автоматической фиксацией результатов, а не инспектор.