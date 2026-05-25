Семейная выплата и прибавка к пенсии: изменения, вступающие в силу с 1 июня в РФ

Москва25 мая Вести.Новая семейная выплата, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту и изменение ГОСТов на ряд товаров – с 1 июня 2026 года в силу вступает ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан.

Семейная выплата

С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить "налоговый кешбэк", если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так: работодатель в течение года удерживает с зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем, по итогам года, государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница – то есть 7% – возвращается.

Оформить выплату смогут только тому родителю, который платил НДФЛ – самозанятые и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецрежимах, не смогут получить деньги.

Прибавка к пенсии

Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Также ежемесячно им будут доплачивать 1 413,86 рубля за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности.

Пожилые люди, у которых есть нетрудоспособные иждивенцы – дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, братья, сестры и другие родственники, получат доплату в размере 3 194,90 рубля. Помимо этого, прибавку получат неработающие пенсионеры из сельской местности, у которых подтвердился стаж более 30 лет по профессиям из правительственного перечня.

Госпошлины за номера телефонов

С 1 июня 2026 года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров в единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи.

Ускоренная блокировка счетов

С середины месяца (14 июня) ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее – не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных.

Проход по биометрии в аэропорту

В аэропорту Пулково с начала лета введут приоритетный проход по биометрии. Пассажиры, выбравшие эту опцию, смогут вне основной очереди проходить регистрацию, входить в зону ожидания внутренних вылетов и осуществлять посадку на рейс. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие в нем является добровольным.

Ограничения на вывоз драгметаллов и лома

С 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключения сделают только для отдельных технологических образцов, пилотных проектов по переработке сырья и компаний, имеющих право на аффинаж.

Стоимость парковки

В центре Санкт-Петербурга изменится стоимость парковки. В Центре транспортного планирования произвели перерасчет с учетом загрузки – где-то парковка подорожает (например, в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной ее стоимость составит 360 рублей в час), а где-то – наоборот, станет дешевле (100 рублей в час заплатят водители за парковку на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной).

ГОСТы на товары

Летом обновится государственный стандарт на ряд товаров. В частности, речь идет о сантехнике – унитазах, раковинах, биде, а также о туалетной бумаге – теперь минимальная ширина листа или рулона должна составлять 90 мм. Вступит в силу и новый ГОСТ на пивные напитки и медовуху. Так, высота пены у пива теперь не должна превышать 15 мм, а пеностойкость установлена на уровне 1 минуты.

Трудовые будни

В июне россияне будут работать 21 день, остальные 9 дней – выходные.