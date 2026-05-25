Москва25 маяВести.Новая семейная выплата, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту и изменение ГОСТов на ряд товаров – с 1 июня 2026 года в силу вступает ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан.
Семейная выплата
С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить "налоговый кешбэк", если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так: работодатель в течение года удерживает с зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем, по итогам года, государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница – то есть 7% – возвращается.
Оформить выплату смогут только тому родителю, который платил НДФЛ – самозанятые и индивидуальные предприниматели, находящиеся на спецрежимах, не смогут получить деньги.
Прибавка к пенсии
Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Также ежемесячно им будут доплачивать 1 413,86 рубля за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности.
Пожилые люди, у которых есть нетрудоспособные иждивенцы – дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, братья, сестры и другие родственники, получат доплату в размере 3 194,90 рубля. Помимо этого, прибавку получат неработающие пенсионеры из сельской местности, у которых подтвердился стаж более 30 лет по профессиям из правительственного перечня.
Госпошлины за номера телефонов
С 1 июня 2026 года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров в единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи.
Ускоренная блокировка счетов
С середины месяца (14 июня) ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее – не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных.
Проход по биометрии в аэропорту
В аэропорту Пулково с начала лета введут приоритетный проход по биометрии. Пассажиры, выбравшие эту опцию, смогут вне основной очереди проходить регистрацию, входить в зону ожидания внутренних вылетов и осуществлять посадку на рейс. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие в нем является добровольным.
Ограничения на вывоз драгметаллов и лома
С 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключения сделают только для отдельных технологических образцов, пилотных проектов по переработке сырья и компаний, имеющих право на аффинаж.
Стоимость парковки
В центре Санкт-Петербурга изменится стоимость парковки. В Центре транспортного планирования произвели перерасчет с учетом загрузки – где-то парковка подорожает (например, в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной ее стоимость составит 360 рублей в час), а где-то – наоборот, станет дешевле (100 рублей в час заплатят водители за парковку на участке Миргородской улицы от Полтавской улицы в направлении Военной).
ГОСТы на товары
Летом обновится государственный стандарт на ряд товаров. В частности, речь идет о сантехнике – унитазах, раковинах, биде, а также о туалетной бумаге – теперь минимальная ширина листа или рулона должна составлять 90 мм. Вступит в силу и новый ГОСТ на пивные напитки и медовуху. Так, высота пены у пива теперь не должна превышать 15 мм, а пеностойкость установлена на уровне 1 минуты.
Трудовые будни
В июне россияне будут работать 21 день, остальные 9 дней – выходные.