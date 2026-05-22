С 1 июня на 7 участках в центре Петербурга изменится стоимость парковки

Москва22 мая Вести.На 7 участках в центре Санкт-Петербурга с 1 июня изменится стоимость парковки. Об этом сообщает "Городской центр управления парковками" по городу.

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга на протяжении нескольких месяцев собирал данные о количестве автомашин, ежедневно размещающихся на парковках.

СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" проанализировал предоставленную информацию и произвел расчет коэффициента загрузки, на основе которого были установлены новые тарифы говорится в сообщении

Так, стоимость парковки на участке Миргородской улице от Полтавской улицы в направлении Военной подешевеет с 280 рублей до 100.

За парковку на участке Суворовского проспекта от 1-й Советской улицы и Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры, набережной Робеспьера от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского, Синопской набережной от площади Александра Невского до Смольного проспекта, набережной Робеспьера от проспекта Чернышевского по четной стороне до Литейного проспекта, улице Черняховского от набережной Обводного канала до Транспортного переулка нужно будет заплатить 200 рублей за 1 час.

360 рублей будет стоить час парковки в Полтавском проезде от Полтавской улицы в направлении Военной.