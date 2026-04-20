В Петербурге мошенники наклеивают фальшивые QR-коды для оплаты парковки Мошенники начали расклеивать фальшивые QR-коды на парковках Петербурга

Москва20 апр Вести.В Санкт-Петербурге мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на информационных щитах для оплаты парковки. Об этом предупредили в пресс-службе Городского центра управления парковками.

По словам специалистов, поддельные коды могут вести на фишинговые ресурсы для кражи личных данных.

Злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных кодов учреждения... Важно знать, что оплата парковочных сессий посредством сканирования QR-кодов не предусмотрена говорится в официальном Telegram-канале ГЦУП

По выявленным фактам проводится проверка, в том числе просматриваются камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать, кто наклеивает коды. Их ждет ответственность по закону.