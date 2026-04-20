Москва20 апрВести.В Санкт-Петербурге мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на информационных щитах для оплаты парковки. Об этом предупредили в пресс-службе Городского центра управления парковками.
По словам специалистов, поддельные коды могут вести на фишинговые ресурсы для кражи личных данных.
Злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных кодов учреждения... Важно знать, что оплата парковочных сессий посредством сканирования QR-кодов не предусмотренаговорится в официальном Telegram-канале ГЦУП
По выявленным фактам проводится проверка, в том числе просматриваются камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать, кто наклеивает коды. Их ждет ответственность по закону.