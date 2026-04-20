Россиян предупредили о рассылке мошенниками сообщений о штрафах за парковку РИА Новости: мошенники рассылают россиянам сообщения о штрафах за парковку

Москва20 апр Вести.Мошенники начали рассылать гражданам сообщения о якобы наложенных штрафах за неправильную парковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В публикации говорится, что основной целью злоумышленников становятся автомобилисты, проживающие в крупных городах. Особенно актуальна эта схема в апреле, когда на дорогах массово появляются новые знаки и камеры фиксации, отмечается в материале.

Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: "Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения рассказали в пресс-службе

В "Мошеловке" рекомендуют проверять информацию о штрафах исключительно через официальные источники, такие как портал "Госуслуги" или сайт Госавтоинспекции.

Ранее также сообщалось, что мошенники обманывают граждан под видом поисковых отрядов.