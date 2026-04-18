Москва18 апр Вести.Мошенники под видом участников поисковых отрядов рассылают сообщения с вредоносными ссылками для получения незаконного доступа к персональным данным. Об этом сообщила эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

В интервью ТАСС она рассказала про схему поисковых отрядов-фантомов.

Например, аферисты могут представиться участниками какого-нибудь поискового отряда и сообщить человеку, что они якобы нашли данные о родственнике, погибшем в Великую Отечественную войну. После чего жертве предлагают перейти по ссылке или отправить код из СМС.

Ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из СМС - для доступа к аккаунту на Госуслугах.

Александра Пожарская подчеркнула, что нельзя называть данные из СМС.