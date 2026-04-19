Москва19 апр Вести.В преддверии майских праздников и летнего сезона злоумышленники рассылают россиянам письма от имени авиакомпаний и РЖД с заманчивыми предложениями о "спецтарифах" или требованиями "подтвердить бронь, иначе места аннулируют". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" (Народный фронт), внутри таких писем скрывается фишинговая ссылка на поддельный сайт-клон.

Основная цель мошенников — россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы, особенно семьи с детьми. Апрель — пиковый месяц продаж билетов на праздничные даты, поэтому схема сейчас особенно актуальна.

В "Мошеловке" настоятельно советуют приобретать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения. Не переходите по ссылкам из писем. Если пришло сообщение о проблемах с бронью, откройте свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую, а не через присланную ссылку. И главное — критически оценивайте слишком выгодные предложения в рассылках.