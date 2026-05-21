Россиян предупредили о мошенничестве с авиа- и ж/д билетами Мошенники придумали новую схему обмана с авиа- и ж/д билетами

Москва21 мая Вести.Правозащитница Екатерина Дуб в интервью с 360.ru предупредила об участившихся случаях мошенничества, связанных с приобретением проездных документов.

По ее словам, злоумышленники активно создают фальшивые интернет-ресурсы, имитирующие официальные сайты для покупки авиа- и железнодорожных билетов, с целью хищения денежных средств. В статье указывается, что жертвами киберпреступников все чаще становятся пользователи, стремящиеся приобрести билеты на поезда или самолеты. Основной метод злоумышленников заключается в рассылке фишинговых писем, содержащих ссылки на поддельные веб-сайты.

Мошенники могут использовать тактику запугивания, угрожая аннулировать существующую бронь, или, наоборот, привлекать потенциальных жертв обещаниями значительных скидок.

Дуб объяснила, что мошенники маскируют адреса электронной почты, заставляя пользователей верить в подлинность получаемых сообщений. Она привела пример, когда в фальшивых адресах может быть использована латинская буква "C" вместо схожей по написанию кириллической "С" или латинской "S", что затрудняет визуальное обнаружение подлога.

Собеседник издания также выразила мнение, что в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта кибермошенничество, вероятно, будет развиваться ускоренными темпами.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать плановые отключения горячей воды для обмана россиян.