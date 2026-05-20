В МВД предупредили россиян, что мошенники развивают схемы с билетами в театры

Москва20 мая Вести.Злоумышленники начали развивать мошеннические схемы с театральные билетами. Об сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мошенники отслеживают активных пользователей на сайтах, а также в театральных чатах в мессенджерах. Уточняется, что особенно злоумышленники интересуются теми, кто активно комментирует театральные постановки или жалуется на сложность выкупить билеты на желаемый спектакль.

Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая "отказные билеты", направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора, затем под предлогом сбоя системы вынуждают жертву платить снова следует из публикации

Ранее стало известно, что мошенники активизировались перед единым государственным экзаменом. Как сообщалось, они предлагают купить якобы "слитые ответы" ЕГЭ или контрольные измерительные материалы.