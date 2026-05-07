В МВД рассказали о самых популярных мошеннических схемах с билетами на концерт

Аферисты используют концерты и стендап-шоу для кражи денег и аккаунтов В МВД рассказали о самых популярных мошеннических схемах с билетами на концерт

Москва7 мая Вести.Мошенники часто используют схемы, связанные с покупкой билетов на концерты и развлекательные мероприятия. Об этом предупредили в УБК МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники используют как фишинговые сайты, так и психологические приемы, включая знакомства в интернете и сообщения о розыгрышах билетов.

В МВД рассказали, что одной из популярных схем остается предложение совместно посетить концерт после знакомства в сети. После перехода по ссылке и ввода данных банковской карты у жертвы могут списать сумму, значительно превышающую стоимость билета.

Также мошенники рассылают сообщения о якобы закрытых распродажах или бесплатных пригласительных, получая доступ к аккаунтам пользователей через поддельную авторизацию.

В ведомстве отдельно отметили случаи многоэтапных атак. Так, одной из жительниц Барнаула позвонили под предлогом оформления билета на концерт памяти участников СВО, после чего убедили передать мошенникам все накопления под видом "декларирования средств".