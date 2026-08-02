Москва2 авгВести.Мошенники похищают деньги у россиян под видом страховки за организацию досуга и поиск спутницы на вечер, следует из документов МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.
В интернете злоумышленники размещают объявление с предложением организовать досуг и найти спутницу на вечер.
Если человек попадает на крючок, то мошенники затем просят внести "страховку" данных услуг. После перевода денег, человек лишается средств, а общение прекращаетсяотмечается в материалах
В МВД призывают россиян быть бдительными.