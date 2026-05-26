Москва26 маяВести.Романтические онлайн-мошенники чаще всего практикуют схему с фальшивыми свиданиями и выманивая денег на якобы посещения мероприятий, рассказали РИА Новости в F6.
Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDateпояснили в сервисе кибербезопасности
Уточняется, что схема не меняется, просто к посещению театров добавились новые развлечения, например, квесты, цирковые представления. При знакомстве "девушка" предлагает куда-нибудь сходить. Для этого надо купить билет по фейковой ссылке.
За первый квартал 2026 года мошенники похитили у российских пользователей 94 миллиона рублей. Поэтому эксперты призывают не переходить по сомнительным ссылкам, приобретать билеты только на проверенных ресурсах.