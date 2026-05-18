Москва18 маяВести.Мошенники стали внедрять новые схемы, в ходе которых сообщают своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России.
Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
На начальном этапе злоумышленники связываются с жертвой и уведомляют ее о якобы утечке персональных данных. Далее подключается "сотрудник спецслужб", который заявляет, что все сбережения человека являются "частью резервного фонда РФ".
Эти средства мошенники просят обналичить и передать "ответственному лицу для проверки".
При этом сами злоумышленники заранее инструктируют жертву и поясняют, как отвечать на те или иные вопросы сотрудников банка, для того чтобы проблем со снятием наличных не возникало.
