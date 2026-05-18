В МВД предупредили о мошеннической схеме со сбережениями россиян

Москва18 мая Вести.Мошенники стали внедрять новые схемы, в ходе которых сообщают своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России.

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

На начальном этапе злоумышленники связываются с жертвой и уведомляют ее о якобы утечке персональных данных. Далее подключается "сотрудник спецслужб", который заявляет, что все сбережения человека являются "частью резервного фонда РФ".

Эти средства мошенники просят обналичить и передать "ответственному лицу для проверки".

При этом сами злоумышленники заранее инструктируют жертву и поясняют, как отвечать на те или иные вопросы сотрудников банка, для того чтобы проблем со снятием наличных не возникало.

Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые сайты гостиниц.