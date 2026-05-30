Алкозамки в России разработают к 2030 году Правительство РФ поручило разработать алкозамки для автомобилей к 2030 году

Москва30 мая Вести.Правительство России поручило разработать системы, которые блокируют двигатели автомобилей при распознавании паров алкоголя, к 2030 году, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале кабинета министров.

Данная мера входит в план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ в период до 2030 года и на перспективу - до 2036 года. Ответственными за реализацию стратегии назначены МВД, Минпромторг, Росстандарт, Минтранс и Минцифры.

Согласно плану, критерии подобных алкозамков должны быть разработаны к 2030 году. Приборы должны реагировать только на выдох водителя, но не на пары алкоголя в салоне авто. Алкозамки планируется внедрить в машины компаний-перевозчиков, которые работают как с грузами, так и с пассажирами.

ГОСТ на алкозамки был утвержден Росстандартом в 2023 году. Согласно нему, данные устройства не позволяют завести автомобиль до тех пор, пока водитель не дунет в алкотестер.